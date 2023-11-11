國民黨台北市第4選區（內湖、南港）立委三姝對決，台灣基進黨台北市內湖南港區立委參選人吳欣岱，今日成立競選總部暨新書《超欣星》發表會，而前內政部長徐國勇和姚文智幫吳欣岱錄影片支持；對此，民進黨立委高嘉瑜說，徐國勇跟姚文智還是民進黨的黨員，就算是錄影片祝福她新書發表，在內湖南港這席立委，民進黨都會團結選票不會分散。

港湖選區泛綠選票分散，高嘉瑜指出，我們努力整合團結，副總統賴清德也多次幫她站台努力團結，賴清德禮拜一也要陪她到內湖碧山巖吃湯圓，也是一年一度的拜斗，連續七天吃湯圓，盼除了2024總統當選，國會也要過半，內湖南港是關鍵的一席，守住內湖南港才有辦法讓國會過半不能分票，所以持續努力希望團結內湖南港所有泛綠支持者。

針對徐國勇和姚文智幫吳欣岱錄影片支持；高嘉瑜說，徐國勇跟姚文智還是民進黨的黨員，就算是錄影片祝福她新書發表，在內湖南港這席立委，民進黨都會團結選票不會分散，每個人都有出書或做什麼的自由，內湖南港是大家必須團結守住。

另外，吳欣岱說稱高嘉瑜承認分裂是自己惹出來，「怎麼整合其實很明顯」，而高的支持者「白色居多」，認為選民不用含淚投票；對此，高嘉瑜回應，吳欣岱多次誤導民眾，在自己的選票就是綠的最多，也有一部分是中間年輕選民，吳欣岱一直要把她說成白的，她只是白目並不是白的。

高嘉瑜指出，從高中開始自己就是正綠軍，北一女就是穿綠色，一直到大學台大學生會會長就是跟泛藍陣營對抗，抹黑別人貼標籤或是染色沒有意義，誰才是泛綠陣營大家都知道，吳欣岱再怎麼染色，只是助攻國民黨。