F-35A 隱形戰機試投B61-12核彈的資料畫面

隨著荷蘭宣布，已獲得「威懾任務的初步認證」，北約在歐洲的部分 F-35A 隱形戰機似乎距離成為完全具備核戰力的平台又近了一步。美國空軍先前宣布，這目標在於 2024年1月以前，要讓 F-35A獲得認證，能搭載B61-12核彈，也就是成為能執行傳統與戰區核打擊任務的「雙重能力機」（Dual-Capable Aircraft，DCA）。

據《動力》（The Drive）網10日報導，荷蘭空戰司令部司令范德文特（Johan van Deventer）在社群媒體X上發布聲明說，本周檢閱他們的美國團隊認為，他們已「準備好作戰」，而這提供了荷蘭 F-35執行威懾任務的初步認證。

分析認為，從聲明看來，這意味個美國空軍人員造訪了荷蘭空戰司令部，並檢驗了他們的備戰力。范德文特除了貼出裝有B61-12的F-35A測試機外，還公開了據信是美國檢驗小組給他們的紀念幣，上面寫著「5代威懾－安全、穩當、可靠」的字樣。

而B61-12長12英尺（約3.6公尺）、重825磅（約374公斤），具有慣性導航系統，據說1枚的身價等於比它重量還多的黃金。它是美國第一款導引核彈或「智慧型」核彈，可以內置F-35戰機的彈艙中。