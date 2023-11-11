近年氣候異常，時常有突發性強降雨，為防止積淹水情形，桃園市於今年汛期5至11月在轄內12處熱點預布抽水機，不過民代批評，不斷接獲民眾抱怨，中壢區吉林路上有抽水機不僅擋在路中，一放就長達半年。對此水務局回應，汛期即將結束已先將抽水機撤除，另同步施作雨水下水道及道路側溝改善工程。

市議員葉明月指出，位於中壢區吉林路129巷與吉林三路通往松江南路處，自5月起至今有台抽水機長期阻礙道路通行，使得民眾抱怨連連，要求市府儘速改善。水務局長劉振宇回應，此處先前午後強降雨，易發生淹水情形，抽水機會來不及布設，因此設置固定抽水機為應急方案，而該路段也有替代道路。

該說法引起葉明月不滿，她直呼，雖然能了解市府為防止道路積淹水會預布抽水機，但抽水機擋路將近半年以上，民眾需要繞道通行，不堪其擾因而頻頻抱怨，但不能因為有替代道路就隨意把道路阻斷，積淹水的問題應想辦法從源頭解決問題，而不是一直仰賴擋在道路上的抽水機。

水務局水利防災科正工程司卓岳弘說明，每年5至11月為汛期，這段時間易發生強降雨，許多路段排水系統會無法負荷，導致積淹水，為此今年擇定轄內共12處淹水熱點預布抽水機待命，而吉林路該處也是淹水熱點，當時設置抽水機時有與當地里長溝通、協商，並有設置告示牌提醒民眾繞道。

卓岳弘說，考量汛期即將結束，該地點的抽水機已經先撤除，至於當地的淹水問題，目前已同步進行雨水下水道、道路側溝改善工程，預計明年可完成。