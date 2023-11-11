民進黨宜蘭縣立委參選人陳俊宇獲得徵召前，被爆出自家楊桃集貨場違規使用，陳還雇工拆除前院填土、雨遮等，時隔4個月，國民黨參選人黃琤婷今天（11日）批陳還有違建未拆，綠營是特權、雙標，但陳陣營反批說，藍軍是「有腳行無路」，選情告急才攻擊、抹黑他。

陳俊宇在員山鄉的住宅原是楊桃集貨場，集貨場未使用，卻當住宅入住，2015年因違反農地農用，縣府罰鍰6萬元，今年7月間、陳俊宇獲得民進黨徵召參選立委前，拆除違建並遷出，也向社會致歉。

但陳俊宇拆除違建後，集貨場仍遭檢舉，員山鄉公所將疑似違建部分報府，縣府也因此再去辦理會勘。近期通訊軟體LINE各群組轉傳縣府查報違建公文，黃琤婷據此批陳俊宇只拆除部分違建，卻對外宣稱合法，根本是唬弄選民。

黃琤婷表示，陳俊宇將集貨場改建成豪宅，為了選舉才拆除違建，但被鄉民告發，揭發陳「違建拆假的」，根本是詐騙選民、知法犯法，連基本的依法行政都沒做到，「滿口謊言的人如何參選立委？」

國民黨縣議員林義剛批說，員山鄉公所與縣府依照法定程序查報，是違建應無疑慮，陳俊宇如果當選立委，沒辦法期待他做個安分守己的立委。

陳俊宇競選總部回應說，陳俊宇尚未收到縣府公文及相關紀錄，何以林義剛會稱行政單位已確認違建？待收到縣府公文後會依法處理，但若有政治力介入，真的大可不必。陳俊宇競總指出，副總統賴清德11日到宜蘭輔選，國民黨已連續幾次在賴清德輔選時舉行記者會特意攻擊、抹黑，可見是選情告急。