樂天桃猿林政華（左）的自製應援巾成為場邊有趣話題。（季志翔攝）

樂天桃猿外野手林政華在季後賽多是替補上陣，在場邊時除了觀察場上狀況外，也扮演稱職啦啦隊，自製球褲應援巾成為場邊亮點，昨天梁家榮打擊時，宋嘉翔也幫忙舉起毛巾應援，但上面寫著「我有了」的照片引發熱議。

這張照片是由球團官方配合攝影拍下，放上社群後引發熱議，不少人開始「歪樓」，賽後宋嘉翔也收到不少「關心」，今天賽前他笑著說：「我沒有（懷孕或小孩）啦！就是剛好家榮沒有手寫的毛巾，所以我就隨手抓一條舉著，只舉一下下就被拍到。」

而為隊友做各種應援巾的林政華則解釋，「我有了」這個靈感是來自武陵國小少棒隊「歐提茲」當時受訪時被問到有沒有喜歡的人時的回應，另外他也解釋「以娜接梗」是來自一個綜藝節目上的諧音，「INA（以娜）」則是原住民語的母親的意思。

宋嘉翔從季後挑戰賽起就被帶進28人名單，但直到昨天「台灣大賽」G5才首次出賽，在8局上代打廖健富，但最後遭到三振，他坦言，當然會很期待踏上季後賽舞台，雖然前面比賽都沒有上場，但在場邊看也有很多收穫，能看到很多場上沒注意的事。

職業菜鳥球季就獲得重用，但宋嘉翔也面臨到體能來到下半季後下滑的考驗，「下半季一直出賽後有感到比較疲勞，雖然改為替補，自己也是隨時做好心理準備，這也都是成長的養分。」