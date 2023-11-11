資深產業分析師胡自立表示，雖然雙11仍是電商購物節的主力，然而隨著國人愈習慣電商的頻繁造節，也更習慣於分散在全年不同的購物節消費，不一定集中在年底，也因為總預算不變，分散消費趨勢將降低個別購物節花費的消費總額。

資策會MIC調查顯示，2023年網友計劃在電商購物節購買的前十大品項，由個人清潔、美妝保養用品兩者並列第一，其他依序為3C、內外衣著、居家生活用品、飾品配件、零食飲料、家電、票券，以及保健醫療。多數品項較2022年比例小幅下滑，特別是個人清潔類產品減幅最高，十大品項中，僅有美妝保養用品、飾品配件、零食飲料有微幅成長，其中，美妝保養用品超越3C，從第三名上升至第一名。

資策會MIC分析指出，在所有購物節中，網友最常在電商購物節(60.4%)消費，其次依序為節慶節日(28.7%)、百貨週年慶(24.3%)、品牌週年慶(20.1%)。前三名相較2022年比例皆小幅下降，第四名的品牌週年慶更是唯一正成長的購物節。分析不同年齡偏好，電商購物節已成為全年齡最常消費的購物節類型，26~35歲族群更高達七成。資深產業分析師胡自立表示，網友在線上和在線下購物已回歸常態，針對第四名品牌週年慶，雖為正成長卻漲幅不明顯。不過長期而言，D2C仍為全球零售電商發展潮流，如何影響臺灣零售電商業者發展，甚至消費者習慣的建立，都是後續需要關注的重點。

觀察消費者有感的前五大促銷手法活動，最熱門的依舊為贈品活動，其次依序為抽獎活動、會員點數/分級累積、解任務活動，以及集點活動，比例皆較2022年微幅上升，僅有18~25歲最偏好抽獎活動，其他年齡層更偏好贈品活動。資策會MIC指出，消費者認為在電商購物節消費仍有許多待解決的缺點，依序為到貨時間不穩定、優惠適用條件過於嚴格、優惠適用條件過於複雜、庫存不足導致無法購買，以及客服速度回覆慢。