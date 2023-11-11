沛波今年第三季合併營收為新台幣16.5億元，年減少15.01%；營業毛利1.02億元，年減1.88%；營業利益0.51億元，年減30.44%；單季歸屬母公司之稅後淨利0.35億元，年減少38.67%，今年第三季稅後每股盈餘0.53元，創下6個季度低點。

沛波累計前三季營收57.69億元，年成長15.86%；營業毛利3.51億元，年增25.75%；營業利益1.78億元，年增9.64%；累計前三季歸屬母公司之稅後淨利為1.36億元、年增6.82%，EPS(每股稅後盈餘)為2.12元，相較去年同期的2.52元下滑。

沛波總經理楊韻蒔表示，儘管第三季受颱風、降雨等氣候因素干擾，致鋼筋出貨量受影響，惟沛波前三季整體營運表現仍受惠全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，包括合併營收、營業淨利、稅前淨利和歸屬母公司之稅後淨利皆創締新猷。

沛波表示，第四季進入營建業傳統旺季，氣候等不利因素已逐漸消失，沛波對第四季營運展望持續穩健樂觀以待。