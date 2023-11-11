藍白合陷入僵局，前總統馬英九昨（10日）呼籲支持「全民調」，引發討論。前大使介文汲分析，馬英九出手會讓國民黨中央、侯辦、柯辦決策空間變小，因若跟馬對著幹，將來失敗就要負更大的責任。而藍白合2個關鍵時間點是20日，會有「談定做民調出一組人、不做民調協商出一組人、分手」3種可能，及24日登記截止日，藍白兩邊不合就絕對選不上，相當於公布總統選舉結果。

介文汲10日在政論節目《新聞大白話》表示，現在距離總統登記截止日期(24號)還有兩個禮拜，若要比民調的話，20日就是截止日期，因為做民調大概需要3天時間，「20號跟24號是未來的兩個關鍵點」。介指出，從談判上來講，真的願意妥協都是在最後3、4天，「談判若沒有時間壓力是不可能有結果」，有時間壓力大家才會亮底牌，最後階段會最混亂。

介文汲也預估20號可能有三種結果，第一，雙方談定用民調解決，就會有「一組藍白合候選人」24號去登記；第二，雙方在20日就協商出「最強候選人」不用比民調，可能是侯柯配或柯侯配；第三就是「分手」，藍白不合、不玩了。但是介文汲指出，就算20號藍白不玩了，還是有轉機，因為台灣的輿論會有很大的變化，到24日前都還能反悔，還有協商反轉的機會。

介文汲認為，馬英九會跳出來是因為還有時間，最後這幾天會最亂，而馬出手會讓藍白合產生很大的變數，國民黨中央、侯辦、柯辦能做決定的空間變小，因馬英九在藍營還是有一定的影響力，若黨中央和馬英九對著幹，將來失敗會負更大的責任。

介文汲直言，若藍白兩邊不合就絕對選不上，這個月24號下午5點就是中華民國總統選舉結果公布日，不用等到明年1月13日，如果有人要跑、錢要跑，屆時都會立刻發生，股市、房市也要注意。