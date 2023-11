美國總統拜登與中共領導人習近平15日舊金山會,兩個熟知此事的消息人士透露,屆時拜習兩人將宣布具指標性協議,雙方將承諾禁止無人機等自主武器與核彈的管控和部署使用人工智慧技術。

年度亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會下週在舊金山揭幕,拜習兩人將於15日舉行會談,香港南華早報(SCMP)今天獨家報導,人工智慧(AI)可能引發的風險,預料將是這次拜習會討論的主要焦點。

美中雙方都已就這項技術未經監管的使用而加劇衝突表達關切。

像是在今年2月,美國即提出「關於負責任使用人工智慧和自主性於軍武的政治宣言」(Political Declaration on the Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy)。

報導說,關於負責任使用人工智慧和自主性於軍武的政治宣言是一項新的法律和外交架構,擬就人工智慧的部署和發展運用於軍事達成全球共識。

截至目前為止,36國已表態支持這項倡議,並宣稱明年共謀執行和改善這項新規的可行之道。

中國在AI方面也是進展顯著,根據去年中共於20大發表的政治工作報告,習近平承諾,致力於戰略新興工業的統一集中發展,並且特別強調人工智慧。

此外,共軍多年來已藉由先進人工智慧技術的整合,探索強化自主武器的方法。

接受南早訪問的專家樂見拜習會把這個議題列入優先討論項目,像是華盛頓智庫「德國馬歇爾基金會」(German Marshall Fund)美中關係問題學者葛來儀(Bonnie Glaser)指出,此舉至關重要。

她說,慮及當前所見若干牽涉人工智慧的問題可知,維持由人來監管及控制核指令非常必要。

史丹佛大學國際問題學者梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)表示,由於軍武發展和人工智慧日益整合,雙方之間的初步協議之一應避免核指令和控制的自動化。

梅惠琳還說,目前由人來掌控決策與發射程序,但也有人在討論自動化,以具備可使這些程序之中若干環節自動處理的機器。

她表示,雖然拜習可能就持續核對話達成協議,不過針對核武控制的磋商目前不會展開,並說中國對於限武的思維非常敏感,因為中國的核武庫規模遠不如美國,所以北京不願就此和華府打交道,這個立場仍將不變。

雖然獲得專家們的認可,但是有關於人工智慧的對話,仍未顯示在其他的軍事議題方面達成更廣泛共識。

不具名消息來源另告訴南早,由於有關俄烏戰爭和以巴衝突的外交措辭有歧見,拜習會的中美聯合聲明還沒定稿。

此外,若干議題雙方仍未達成共識,包括明年元月即將大選的台灣,還有共軍在南海的動作頻頻,以致危及鄰國如菲律賓等。

但是較不具爭議的議題已取得一致,包括促進人員交流而增加每日往來美中之間的航班,中國執行更嚴格法規,追查並懲處涉及鴉片類止痛劑芬太尼(fentanyl)的毒販,以及宣布公衛政策的合作研發。