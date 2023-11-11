中華民國中山學術文化基金會董事長吳伯雄今天上午頒發第五十八屆中山學術獎，四位得獎人為中研院人文社會科學研究中心特聘研究員、國立台灣大學政治學系所教授蕭高彥、國立台北藝術大學藝術行政與管理研究所特聘教授兼副校長劉蕙玲、國立清華大學物理系教授鄭弘泰、國立清華大學生醫工程與環境科學系特聘教授葉秩光。

在國父孫中山先生158誕辰前夕，中山學術基金會上午於公務人力發展學院福華國際文教會館，舉行第五十八屆中山學術獎頒獎典禮。吳伯雄特別指出，中山學術獎學術地問崇高，歷年競爭激烈。四位得獎人分別在人文社會及自然科學類歷經初選、外評、複選、決審嚴謹程序下，脫穎而出、雀屏中選，實至名歸，他恭喜獲獎人的學術地位進入新的里程碑，期許他們再接再厲，以學術報國。

本屆中山學術獎人文社會類得獎人蕭高彥，其著作為探索政治現代性：從馬基維利到嚴復。另一得獎人劉蕙玲的著作則為從解嚴到數位匯流的新聞工作者：跨時代的比較研究。

自然科學類得獎人鄭弘泰，其著作為使用凡德瓦磁子對單層WSe2中的谷極化進行電控制。另一得獎人葉秩光，其著作為以龍捲風為靈感之漩渦式超音波聲鉗技術應用於微氣泡的捕捉與操控。

吳伯雄今天也在頒獎典禮上宣布，該基金會為鼓勵博士、碩士研究生投入中山思想研究，將從今年起頒發獎助學金，只要碩士生與博士生立志提出論文研究大綱起，經過指導教授推薦，就有機會獲得研究期間的獎助學金。獎助期限碩士研究生以兩年為期，博士生則以四年為期。中山青年論文獎助學金作業要點已於10月31日於該基金會官網公告，同時也行文一百四十四所大學院校，希望有更多的年輕學子投入中山思想的研究。