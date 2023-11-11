國片《車頂上的玄天上帝》11日在嘉義市in89豪華影城舉辦全台首映會，嘉義市長黃敏惠請來全市9間廟宇玄天上帝神尊進駐戲院一起看電影。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠與《車頂上的玄天上帝》導演黃文英一起請玄天上帝神尊進到影院裡。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠與《車頂上的玄天上帝》導演黃文英一起請玄天上帝神尊進到影院裡。（呂妍庭攝）

今日首映會，黃文英、演員周渝民、唐美雲、林鉅及張絡扉都出席與影迷們分享互動。（呂妍庭攝）

周渝民與童星張絡扉互動自然。（呂妍庭攝）

國片《車頂上的玄天上帝》11日在嘉義市in89豪華影城舉辦全台首映會。（呂妍庭攝）

國片《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映，11日在嘉義市in89豪華影城舉辦全台首映會，嘉義市長黃敏惠請來全市9間廟宇玄天上帝神尊進駐戲院一起看電影，用創舉大力相挺這部描寫「嘉義人、嘉義事、嘉義精神」的國片，並喊出要號召各界再包場，讓票房衝高破數億元。

《車頂上的玄天上帝》是以嘉義家族故事拍攝，片中5分之3場景在嘉義市取景，包含嘉義公園、嘉義城隍廟、市立美術館、中央噴水池等都有入鏡，演員陣容包括林依晨、周渝民、阮經天，知名藝術指導黃文英首執導演筒、金獎攝影余靜萍操刀，夢幻金獎製作團隊搭配重磅卡司，除獲選金馬影展開幕片，更強勢入圍夏威夷國際影展「台灣電影焦點」單元，以及香港亞洲電影節「影迷別注」單元。

嘉義黃敏惠今出席首映會並全程觀影，用行動力挺嘉義市協拍好電影，黃敏惠說，邀請9間廟宇玄天上到戲院看電影是嘉義市第一次創舉。玄天上帝慈悲護佑黎民，為民間重要信仰，這部電影不單是一部述說信仰、家庭與時代的電影，更是嘉義市歷史軌跡的淬鍊。

黃敏惠說，看這部電影也勾起她小時候被阿公用腳踏車載著，去東門噴水看尿尿小童、去嘉義公園遊逛的美麗回憶、尤其導演黃文英是嘉義的女兒，把她第執導的第一部片放在嘉義，拍自己的成長、嘉義的故事，稱《車頂上的玄天上帝》有最好團隊，是台灣好久不見的優質電影，是嘉義人的故事、也是台灣人的故事，足以跟全世界溝通，邀請全台各地觀眾進電影院觀賞後，大家「出發一起回嘉」，來嘉回味電影場景。

黃文英分享拍片緣起表示，先前拍攝《最好的時光》期間，她開車發生幾次事故，所以媽媽交給她兩張玄天上帝的符籙，讓她一張貼車頂、一張做灑淨，她在灑淨貼符的過程正好被導演侯孝賢看到，侯導覺得很有趣，便建議她可以拍一部家族故事的電影，經過10年醞釀、拍攝，終於完成了《車頂上的玄天上帝》

黃文英說，嘉義人有著溫柔堅定特質，我拍的就是家的故事，也是嘉義的故事，她對嘉義有很深的情感，這部片是她送給嘉義市的一封情書，請觀眾進戲院欣賞，相信看過電影就會深深愛上嘉義，愛上這部電影。

今日首映會，黃文英、演員周渝民、唐美雲、林鉅及張絡扉都出席與影迷們分享互動，黃敏惠特別致贈黃文音與劇組在地知名店家新台灣餅舖與《車頂上的玄天上帝》聯名禮盒，黃文英也回贈電影簽名海報表達感謝。

周渝民表示，此次演出比起「表演者」更像是「聆聽者」的角色，與導演見面起便常聽到導演敘述她與阿公小時候相處的點滴，是如何影響她的成長經驗。因為這樣特別的經驗，演出時比起演繹，更像因為電影場景而勾起回憶，自然而然產生的共鳴。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市政府近年來，積極推動影視協拍及觀光發展，嘉義市建城300多年所累積的文化底蘊及在地的人文風景，深受劇組喜愛，同時，市府亦積極落實「十大旗艦計畫-影視新協力」，包括成立協拍中心、辦理嘉義市國際3分鐘影片大賽、培育影視人才等，整合各項協拍計畫與資源，吸引全台劇組來嘉拍片。

張婉芬說，除《車頂上的玄天上帝》外，今年迄今已有《華麗計程車行》及《化外之醫》等電影、影集前來嘉義市拍攝或規畫，加乘嘉義市影視能量，帶動影視青創產業，促進城市行銷及帶動觀光人潮，「要讓觀眾對電影的心動，都轉為回「嘉」的衝動！」