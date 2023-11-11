自助餐菜色選擇多，是外食族們覓食首選，但也因計價方式標準不一，在全台各地都時有耳聞。一名老闆抱怨，店裡來了一位漂亮的年輕小姐，把高單價的肉類藏在下面，被發現後惱羞成怒，沒付錢轉身就走，還大罵「爛店，以後不來了」，讓老闆相當傻眼。

一名老闆在「匿名公社」發文表示，真的很受不了愛藏菜的奧客，以為只有阿公阿嬤級的客人，才會把高單價的菜用飯蓋住，藏在便當盒底部，沒想到連年輕人也會這樣，「當我們看不到嗎？當算帳阿姨瞎了嗎？光今天就被我們抓到3個」。

老闆透露，其中一位穿套裝的小姐，不但沒有道歉，還怪店家把便當翻爛，沒付錢直接轉頭走人，甚至在店門口大罵「爛店，以後不會來了」，讓他氣炸直呼「我們才要謝謝妳不來好嗎，打扮得漂漂亮亮，結果幹貪小便宜的事，真夠討厭的」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應「好像有些老人家會這樣，只是沒想到居然年輕化了…」、「我也看過有一個阿嬤趁人多時把白帶魚塞在飯下面…」、「我還看過藏雞腿的，超瞎」、「臉皮有夠厚的」、「好傻眼，超不要臉的啦」。

不過，也有網友不以為意「有差嗎？反正自助餐的價錢都亂開，被藏肉就少賺一點而已」、「藏菜很糟糕，翻爛也沒比較好，一起下去吧」、「羊毛出在羊身上，怎麼業者沒想過！為何一樣的菜量跟菜色，不同人結帳，價格也不同呢」、「反正老闆都亂算」。