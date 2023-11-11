民眾黨總統參選人柯文哲11日前往雲林縣虎尾鎮震天宮參拜，與國民黨立委參選人丁學忠同框，柯穿淺藍襯衫、丁則穿白襯衫，被問及衣服湊巧「藍白合」，柯打趣說那藍白合「衣服要換一下」，丁則笑著說「可以先跟我合也沒關係」，2人以輕鬆方式面對藍白合議題。

柯文哲11日下午2點許抵達震天宮，丁學忠應廟方邀請前來參拜，丁學忠表示今天是以虎尾鎮長身分前來，柯主席是1位好大哥，祝福柯主席心想事成，柯則提醒丁「你要不要拜託一下選民」，2人互相打氣，氣氛輕鬆融洽。

柯文哲與丁學忠今天分別穿藍、白襯衫，被問及衣服顏色湊巧是「藍白合」，柯看了看自己的藍襯衫再看丁的白襯衫，笑著說那「衣服要換一下」。媒體追問「藍白要合了嗎？」，柯周邊人員一直提醒「這裡不受訪」，柯則回答「深呼吸、放輕鬆」。

丁學忠事後受訪說，他覺得與柯很有緣，柯當市長時2人就有交流，柯是1位好大哥，對於虎尾的產業、學校智慧教育都有協助提供一些意見。對於藍白合，兩黨中央都有智慧，應該可以談得很融洽，地方對於藍白合的支持度很高，「可以先跟我合也沒關係，中央與地方都要一起合」。