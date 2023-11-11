鳳小岳（左）和林心如出席代言活動。（張鎧乙攝）

近年林心如升格製作人，外傳她要幫老公霍建華量身打造全新戲劇，她出席一場記者會時則完全否認，表示沒有這件事情，「我從來沒說過，不曉得消息從何而來。」影集《此時此刻》昨日上線，林心如劇中和林熙蕾飾演女女CP，稱讚林熙蕾的嘴唇親起來軟軟澎澎的。

林心如已看完全10集，劇中小S和吳慷仁有大尺度床戲，自己有辦法接演？「我有想過這個問題，但我沒有答案，我不知道我能不能放得開，目前可能沒有辦法。」她透露看小S那集手一直放在遙控器上，聲音調超小聲，深怕女兒突然衝過來，很像在看謎片，「偷情的那對（李銘忠、李佳穎）也很精彩，台劇可以拍成那樣滿大膽、很厲害。」

她透露出道至今沒有演過床戲，頂多就是吻戲或用意境帶過床戲，坦承結婚生子後更會考慮家人感受，所以工作上不會特別跟老公討論尺度問題，因為沒有接拍過大尺度的戲，「我自己心裡有一個關卡還沒過，到時候有這樣的劇本 也許不知道，會考慮到老公、小孩的感受。」

鳳小岳剛出道拍攝《九降風》就已經露過屁股，且當時沒有任何防護措施，攝影師還是女性，之後對於接拍裸露的戲已經比較不會那麼緊張，「現在拍親密戲都會有親密指導，讓整個拍攝過程順利、可以在安全的範圍下發揮。」他和林心如都認為拍攝親密戲是最沒有感覺的戲，「那不是件浪漫的事情，因為要顧慮到的東西太多了。」