前總統馬英九拋出「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調，此建議獲得韓國瑜、謝國樑、羅智強、徐巧芯以及其他藍營小雞們支持。民眾黨立委參選人蔡壁如也表示支持，她認為，不論誰贏誰輸誰正誰副，對藍白來說都是贏、對台灣來說也是贏，呼籲「大人或大人旁邊的人別再僵持下去了，離登記只剩不到十天，就全民調吧！」
蔡壁如今（11）日在臉書指出，全民調的方式全民最熟悉，現在國民黨基層，包括許多立委參選人、縣市首長，也都希望全民調。就懇請國民黨中央和侯友宜，能夠盡快的同意，讓藍白合這個列車，能夠大家一起上車，直達勝利的終點站。
她呼籲國民黨，這是一個大家都贏的方案，而且會讓台灣超過六成希望政黨輪替的民意一起贏。「大人或大人旁邊的人別再僵持下去了，離登記只剩不到十天，就全民調吧！」
蔡壁如強調，全民調不論誰贏誰輸誰正誰副，對藍白來說都是贏！對台灣來說也是贏！
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