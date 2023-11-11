「2023雲林滷肉飯節」11日在雲林縣古坑鄉綠色隧道飄香登場，本屆神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的14家專業店家，提供超過千碗滷肉飯讓參與來賓及民眾品嘗，現場散發濃濃滷肉香味，讓大家直呼真是「有夠香」，一次吃遍雲林最棒滷肉飯，不虛此行。

雲林縣長張麗善表示，一碗美味滷肉飯最關鍵要素就是使用好豬肉、優質稻米及香醇醬油來滷製，雲林擁有得天獨厚的環境與用心的農友，更是全台最大養豬縣市，生產無瘦肉精豬肉讓民眾吃得健康安全，在濁水溪灌溉下有全台最大稻米產區，更有充足日照與優質水質，釀出全台知名好醬油。

張麗善說，滷肉飯節以推廣在地優質食材為理念，使用最優質食材，帶給大家最高規格的饗宴。現場也邀請本次比賽指定、推薦食材廠商到場，一次將雲林在地最優質的產品推薦給大家，歡迎大家常來雲林旅遊品嘗，讓雲林滷肉飯滿足大家的味蕾。

縣農業處處長魏勝德提到，除了香噴噴的千碗國飯饗宴，「雲林縣養豬協會」也提供烤大豬、香腸、貢丸湯等美食供民眾免費享用，「雲林縣肉品市場」則號召全台「豬隊友」豬肉相關業者，只要名字有豬字發音或生肖為豬的民眾，即贈送雲饗豬豬肉條，還有「靈魂美食活動」，讓民眾免費體驗米、肉、醬油的趣味遊戲。

魏勝德指出，滷肉飯節嘉年華當天並舉辦神級滷肉飯爭霸戰頒獎典禮，專業店家組冠軍為「魯肉春」，民間高手組冠軍由鄭承瀚拿下，現場除頒發冠軍匾額及獎金，冠軍使用的比賽指定、推薦食材廠商也共同上台接受殊榮，歡迎大家尋香到雲林，細細品嘗雲林滷肉飯的好滋味。