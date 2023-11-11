「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）2023年邁入第12年，由於為疫情解封後首度開放海外團體參加，活動報名熱烈，包括加拿大、新加坡、馬來西亞、日本等國車友紛紛揪團來台，進行特製深度及環島挑戰行程。

今日上午有4個團體從台北市政府東門廣場出發，包括騎乘電輔車北進武嶺的領航騎士團、期待疫後解封來台的日本騎士團、親山親海的電輔車浪漫台3線＋最美東海岸台11線環島團、經典環島路線的台北騎士團。

到場加油打氣的交通部觀光署主秘方正光表示，觀光署要將台灣打造成親山、親海、親環島的魅力寶島，透過整合政府部門觀光資源，與民間業者共同合作，深化海內外旅客的旅行體驗，無論是環島或深度旅遊，透過自行車踩踏親身體驗，讓參加者愛上台灣這片土地。

除了上午在北市府東門廣場出發的4組團體外，另有自新北投捷運站出發的四極點大環島團、新竹高鐵站出發的新竹騎士團、左營高鐵站出發的高雄騎士團，各自展開自行車環島之旅，將歷經9天9夜的洗禮回到原出發地。