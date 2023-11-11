由BBWAA（全美棒球記者協會）投票決定的大聯盟四大獎，將自台灣時間14日起依序公布新人王、最佳教練、賽揚獎和年度MVP得主。大聯盟官網特別撰文，點名未能進入決選名單的遺珠。

落選名單中最讓人感到惋惜的，非屬勇士重炮歐森（Matt Olson）莫屬，轉戰國聯的兩個賽季，歐森沒有缺席任何一場比賽，本季更是繳出2成83打擊率、54轟、139分打點，奪全壘打、打點王，兩項數據也刷新球團單季紀錄，今年選進多達104次保送，也僅次於索托（Juan Soto，132）、席瓦伯（Kyle Schwarber，126）排名大聯盟第3，儘管多項數據創下生涯新高，但在國聯年度MVP票選上，還是不敵小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）。

歐森的隊友史崔德（Spencer Strider）同樣未能進入國聯賽揚獎決選名單，今年先發登板32場，186.2局送出20勝5敗、3.86自責分率、281次奪三振，雖然摘下勝投王和三振王，但賽揚獎一項最重視自責分率，處在劣勢的史崔德自然沒有得到太高評價，由蓋倫（Zac Gallen）、史奈爾（Blake Snell）、韋伯（Logan Webb）進入決選名單。

遊騎兵三壘手賈許楊（Josh Jung）在季後賽展現適時一擊的能力，讓人印象深刻，季初在新人王的預測中，也始終處於領先地位，不過8月初在防守時左手拇指骨折，脫離戰線長達一個多月，也影響了自身表現，最終留下2成66、23轟、70分打點的數據，進入新人王決選名單的分別為拜比（Tanner Bibee）、卡瑟斯（Triston Casas）、韓德森（Gunnar Henderson）。

在4大獎項決選名單上，官網認為的遺珠之憾還有美聯MVP的J-Rod（Julio Rodriguez，水手）、美聯賽揚獎的羅培茲（Pablo Lopez，雙城）、國聯新人王瓊斯（Nolan Jones）、美聯最佳教頭波德利（Rocco Baldelli，雙城）及國聯最佳教頭貝爾（David Bell，紅人）。