三重派出所遭包圍嗆聲 傳「所長」協助 下場慘了

新北市三重警分局三重派出所4日深夜遭10餘名惡煞包圍，不斷朝所內咆哮、怒罵點名某名警員「出來面對」，警方雖喝令驅離，並在4小時後逮回14名滋事者送辦，但派出所被包圍叫囂的影片遭PO網，引發議論。如今又傳出惡煞如此囂張，是因為另有二重派出所所長陳子杰協助。對此，三重警分局今（11日）表示，2位所長各記過1次並調整職務。

據悉，約10餘人4日晚間9時許將車輛違停在三重派出所外，其中1輛車頭更直對派出所門口，猛按喇叭，眾人圍在派出所外叫囂，要求廖姓警員出來面對。警方試圖阻止，卻一時無法壓制對方囂張氣焰。

後又有1名男子，直接闖入派出所，雖遭攔阻，但與員警爆發拉扯衝突，另有名女子持手機錄影，不斷痛罵警方，期間也有其他男子疑似撕毀派出所外張貼的宣導告示，並將紙屑朝所內丟擲。過程被拍成2段影片，上傳到網路社群，引發外界譁然。

如今傳出惡煞如此囂張，是因為向陳子杰打聽，三重派出所所長黃心廉剛到任和善可欺，才會囂張糾眾包圍派出所滋事。

對此，三重警分局指出，4日三重派出所群眾叫囂滋擾事件，經督察系統調查，所長違反報告紀律，未當機立斷，致生非議，核予記過1次，並調整職務。另勤務指揮中心主任及執勤官員，未能掌握，及督屬同步通報處置狀況，分別核予申誡1次及2次處分。

另調查過程中，發現陳子杰違反警察人員，與特定對象接觸交往規定，及報告紀律，併予記過1次，並調整職務。值日副分局長申誡1次。

三重分局嚴正聲明，警方執法絕對不容挑釁，任何挑戰法律，失序行為，一定追究到底，依法嚴辦！並嚴格要求，員警謹守分際、慎選交友對象，嚴禁與特定對象接觸交往。本分局將持續要求同仁嚴正執法、展現警察執法力道，捍衛法治尊嚴。