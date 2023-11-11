針對昨日本土小牙醫聯盟和林為洲立委的聯合記者會，國際牙醫校友聯合會(以 下簡稱聯合會)聲明，這次衛福部的「優化偏鄉醫療精進計劃第二期」，是包含醫 師、牙醫師，無論國內牙醫或國際牙醫都可以參加，如果本土小牙醫聯盟認為， 此計畫對「可以自由移動選擇執業地點」的本土牙醫毫無吸引力，而無意參與， 就說此計畫是為國際牙醫量身打造，這一種狹隘心態將使偏鄉問題無法解決。本 土小牙醫聯盟(基層牙醫師聯盟)自稱代表 16000 名基層牙醫，並將此計畫貼上

「騙鄉計劃」的標籤，我們相信大部分國內牙醫是不能苟同的。

依衛福部統計，截至今年 10 月底，全台還有 153 個牙醫醫療資源不足鄉鎮市區， 其中 53 個無牙醫師執業。即使有牙醫師個人、團體參與偏鄉義診及巡迴醫療， 衛福部也招收一百多位公費牙醫師補充所需，但是醫療量能還是明顯不足，服務 牙醫師的平均年齡超過五十歲(牙醫師全聯會資料)，長久以來，國內年輕牙醫無 法完成的事，政府終於有一套完整計畫，注入一股生力軍，為什麼要想方設法阻 止呢?偏鄉及弱勢的醫療正義及醫療人權，才是政府和立委們應該關注的議題。

聯合會表示，目前全台的醫療站，大部分都面臨要關站的窘境。就像貢寮醫療站， 只剩一個牙醫在苦撐，雖然有站，但幾乎要斷炊了;黃映綺女士卻還建議把經費 都拿去設立 1200 家醫療站，即可解決偏鄉問題，代表她根本不了解現在偏鄉和 到宅醫療的困境，缺的是人力而不是醫療站不足，目前舊有的醫療站就已經沒人 要去，你可以強迫本土小牙醫聯盟的牙醫去嗎?若要以此為理由阻擾衛福部的偏 鄉計畫，對那些殷殷期盼醫療的偏鄉民眾，情何以堪!

黃映綺女士表示增加國際牙醫適應訓練名額，恐違反醫師法，絕對是錯誤資訊， 舊的醫師法本就沒有限制國外牙醫適應訓練名額，黃女士提及的 107 年口醫會閉 門會議的建議，113 年後減為 30 人，也只是提供衛福部參考，建議的名額並沒 有入法;111 年的醫師法修法後，更賦予衛福部可以滾動式決定適應訓練名額的 權限。醫師法修法後，將來出國念牙醫的人數幾乎歸零，所以，政府利用此計劃， 將剩餘大約 1000 人的國外牙醫人力(部分選擇繼續排隊，部分選擇參與偏鄉服 務)導入偏鄉服務，實乃最有效益，能夠快速解決偏鄉醫療缺乏的良善政策。

聯合會表示，參與本計畫的國際牙醫，均已通過牙醫師一階國考，在配合政府落 日條款，且不影響現有國內實習教學條件下，於衛福部計劃中，在教學醫院完成 適應性訓練及 PGY 訓練，考取牙醫師執照後，自願至醫缺地區提供服務。

至於實施細節，政府一定會在合法的情況下實施，絕非本土小牙醫聯盟依照草案 看到的大略文字，看圖說故事，自行曲解、胡亂解釋誤導立委和大眾，聯合會表 示，歡迎所有有正義感的熱心本土牙醫師，一起為台灣偏鄉及弱勢奉獻。