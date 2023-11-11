受到這個時節最強冷空氣流入影響，北日本各地陸續觀測到降下今年冬天第一場雪。北海道札幌市今年初雪較往年晚了10天，預測這波降雪將持續到11月14日左右。

日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道旭川市今天上午8時左右颳起伴隨強風的暴風雪，能見度轉瞬變差，到上午11時止積雪已有6公分。

北海道函館市及室蘭市等地，今天也都觀測到初雪。目前預測北海道靠日本海側地區，到11月12日上午止的降雪量將達40公分。

位於本州島的青森市，今天上午也降下初雪。北日本各地紛紛出現初雪，預測這波降雪將持續到11月14日左右，民眾必須留意積雪及路面結凍等造成的交通障礙。

日本放送協會（NHK）報導，旭川市今天上午最低氣溫為攝氏零下1.1度、札幌市為0.2度等，北海道各地都出現入冬以來最低溫。

名古屋市今天低溫12.5度、東京市區12.9度、大阪市13.9度，日本各地都出現符合秋天的氣溫。

朝日新聞報導，北海道札幌、函館、室蘭及網走等當地氣象台，在今天上午7時20分前都觀測到初雪，分別較往年晚了9到12天。