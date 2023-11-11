中共紅色滲透不斷，民進黨總統參選人賴清德日前拋出通過「代理人法案」，更有效、積極地面對大陸的各種威脅滲透，這是一個可行的方向，立法院應該討論，社會也要討論，民進黨籍立委更公開呼籲，各黨派都應對此表態。立委王婉諭表示，本屆立法院並非沒有人提出代理人相關法案，只是遲遲未被執政黨排案，「請問，代理人法到底是你的承諾，還是選前拿來喊喊的口號？」

王婉諭說，賴清德近日在網路節目上表示，立法院應該要來推動「中共代理人」的相關法案，民進黨籍立委更公開呼籲，各黨派都應對此表態，身為時代力量黨主席，「我願再次重申：時代力量全力支持各項因應中共滲透的法案，且我們更已將反滲透法列為優先法案。」

王婉諭並表示，不過她也想請教賴清德，民進黨完全執政八年，今天立法院卻又再度封殺了揭弊者保護法、不法關說、宗教法人法納管等過往的承諾。

王婉諭質疑，請問這次拋出的代理人法，選後是否也會淪為相同下場？且本屆立法院並非沒有人提出代理人相關法案，只是遲遲未被執政黨排案。「請問，代理人法到底是你的承諾，還是選前拿來喊喊的口號？」