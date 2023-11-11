身兼COSTCO亞洲區總裁的PLG新任會長張嗣漢，11日偕同新任執行長鄭偉伯一同公開現身受訪，張嗣漢強調，很高興也很榮幸可以當上PLG會長，希望他能夠憑藉過去3年在企業工作的經驗，幫助台灣籃球繼續成長，他更提出全新的三大原則目標。

「首先是公開，我希望可以建立透明化的企業文化，聯盟跟球隊的討論溝通，也可以公開透明，其次是公平，希望可以建立6支球隊公平競爭的舞台，誰贏誰輸都OK，」張嗣漢說，「最後就是公正，要讓6支球隊感覺到進來這個聯盟打球很值得。」

張嗣漢表示，很希望可以建完善的球員退休事業計畫或管理，「期望可以幫助球員知道退休之後可以做些什麼，建立生命第二事業，聯盟或跟球隊做出更好的未來規劃，下次我不希望再來記者會，而是把記者會交給球員、教練與球迷，而不是聯盟。」

鄭偉伯也補充，「其實聯盟一直都有關注網路上的批評或建議，我會努力推動改進，盡量做到讓球迷滿意，就算聯盟改為協會制，聯盟仍會跟球隊努力溝通行銷，繼續把PLG商業價值發揮出來。」

至於外界關心的明年可能合併計畫，張嗣漢並未把話說死，「或許我們有可能合併，但這是一定要討論的東西，只是不知道明年或後年成真。現在我們只想趕緊把這個球季打好，今天開幕戰的滿場，就是最好的證明。」