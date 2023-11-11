日前大陸福建一名國中三年級的少女，半夜瞞著父母偷溜出家門和男友約會，竟大膽地從9樓住家窗戶爬出，沒想到卻一腳踩空，失足從高樓墜落，頭部撞破遮雨棚，整個人卡在棚架上，直到被路人發現報警，但等消防員趕到時，少女早已氣絕身亡。

根據大陸媒體報導，這名來自福建省松溪縣的少女，今年就讀國中三年級，事發當晚是她的生日，男友約她出門約會，於是決定偷溜出去，因怕被父母發現，不敢從大門出去，只好鋌而走險從9樓的窗戶爬出去，沒想到卻意外失足踩空，雖沒有直接墜地，但頭部朝下撞破遮雨棚，遮雨棚被砸出大洞，小腿剛好卡住，整個人懸掛在棚架上，直到路過的民眾被她的鮮血滴到，抬頭一看驚覺駭人的一幕，才報警求救。不過，在消防隊員趕到現場時，少女早已氣絕身亡。

男友事後到警局作筆錄，坦言對女友爬窗戶一事知情，「因為之前女友已經屢次做過類似舉動，只是這次剛好不慎失足死亡。」少女的父親當下聽到，氣憤想上前揍人卻被攔阻。據了解，松溪縣消防救援大隊10日證實，少女是自己失足墜樓後死亡，但具體情況不方便透露。