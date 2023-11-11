學不乖！前職棒球員陳元甲違規跨雙黃線， 「第三度酒駕」被逮。(警方提供)

前職棒選手陳元甲，多年前因涉入假球案，遭聯盟永不錄用。日前花蓮警方在路上發現一輛自小客車，違規跨越雙黃線，攔查後發現駕駛全身酒氣，酒測值高達1.02，而開車的就是陳元甲，然而這已經不是他第一次酒駕被逮。

警方調查，6日凌晨5時38分，自強所警員執行交通稽查勤務時，於國聯二路發現一輛自小客車右轉國聯三路後，又跨越雙黃線行駛，隨即上前攔停並盤查，過程中發現駕駛陳元甲（43歲）散發酒味，陳元甲也坦承飲酒。

經現場確認陳元甲飲酒結束已逾15分鐘，予以漱口後對其實施酒測，酒測值為1.02MG/L，後續依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

陳元甲為前職棒選手，曾擔任米迪亞暴龍隊的外野手，2008年正處職涯高峰，卻因涉及職棒簽賭，重創台灣職棒形象，遭到聯盟終身禁賽，後轉在花蓮當廚師。

然後這已經不是他第一次酒駕，黑米事件爆發前，他就曾因酒駕被遭攔，挨罰5萬7000元，兩年後又因酒駕追撞，被判處拘役40天，這回又再度因酒駕被逮。

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