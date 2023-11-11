前台東縣議員高美珠今天宣布參選平地原住民立委。（蔡旻妤攝）

未獲國民黨提名的前台東縣議員高美珠今天舉行高美珠誓師揭牌茶會，宣布參選平地原住民立委。不過，國民黨平地原住民立委已提名現任立委鄭天財及台中市議員黃仁。國民黨台東縣黨部主委吳秀華回應，高美珠是國民黨籍，如登記參選就依黨紀規範，黨部會持續溝通。

高美珠今天在台東市四維路舉辦「高美珠誓師揭牌茶會」，宣布參選平地原住民立委。她說，台東平地原住民有5萬5000多人，佔全國20％，其中阿美族有3萬5000人，佔台東縣63％，她是阿美族人，因此「身先士卒，捨我其誰」。此外，平地原住民立委從第一屆到第十屆，43年台東都從未缺席立委席次，這次更不能被犧牲，要固守台東版圖。

吳秀華說，高美珠目前仍是國民黨籍，未獲提名，亦沒有報准，若正式登記會有黨紀規範，目前持續努力溝通協調。

平地原住民立委有3席席次，國民黨提名台東阿美族、台中市議員黃仁、花蓮立委鄭天財。國民黨現任立委廖國棟未獲提名，曾任兩屆台東縣議員的高美珠的今天表態參選，另外，現任立委陳瑩則代表民進黨爭取連任。