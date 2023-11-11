前總統馬英九拋出「侯柯配」或「柯侯配」，與民進黨的「賴蕭配」作對比式全民調，此建議獲得韓國瑜、謝國樑、羅智強、徐巧芯以及其他藍營小雞們支持。對此，前立委邱毅指出，國民黨𥚃誰是人、誰是鬼？現在可以分的清楚了。希望藍白合、下架民進黨的是人；破壞藍白合的是鬼。明年一月十三日包圍國民黨中央黨部，要找誰算帳，可以認清對象了。

邱毅在臉書表示，馬英九挺身而出，呼籲柯侯進行全民調，以全民調決勝負、定正副。馬英九的登高一呼，馬上激起千堆雪，韓國瑜首先表態支持，接著國民黨參選區域立委的小雞南北串連，大家有個共識，這才是正確之道，也是國民黨的生存之道。

邱毅直言，國民黨𥚃誰是人、誰是鬼？現在可以分的清楚了。希望藍白合、下架民進黨的是人；破壞藍白合的是鬼。

邱毅強調，時間很緊迫，再拖上幾天，連全民調都來不及做了。不過大家總算看清楚，誰才是破壞藍白合的人，明年一月十三日包圍國民黨中央黨部，要找誰算帳，可以認清對象了。