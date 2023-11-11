據環境部統計，近3年違反環境用藥管理法的廣告禁止共開罰830件，今年至今已開罰316件、一般民眾挨罰達243件，依環境用藥管理法規定，最低就要開罰6萬元，但有許多被開罰的民眾稱不熟悉法律、初犯等，但現行的裁量基準並未有空間，環境部近日著手研擬修正裁量基準，規劃初犯、獲利未達一定額度等就可用行政罰法但書等，最低可減罰至2萬元。

如許多民眾在電商平台上廣告販售某產品並註明「殺蟲劑」等，就可能挨地方政府認定為環境用藥廣告，而依環境用藥管理法規定，開罰額度達6萬至30萬元。

環境部化學署副署長陳淑玲表示，未持有相許許可從事網購廣告販售環境用藥的件數近年增加許多，推測原因為電商平台興起，民眾習慣把家中用不到的東西販售所致，因違反該條最輕要罰6萬，因此部分地方政府會採用行政罰法但書機制減輕罰鍰，但因現行裁量基準並無相關備註，仍有部分地方政府開罰6萬元，引發諸多陳情。

因此化學署著手修正《環境用藥管理法處罰鍰額度裁量基準》，初步規劃增加備註初犯且為自然人可減罰至1／2（3萬元），如果獲利低於2萬元則可減罰至1／3（2萬元）；但就有地方政府反映，部分獨資企業規模仍小，希望能夠納入考量，且獲利2萬元難以認定。