民進黨總統參選人賴清德（前中）在11日基隆聯合競總成立大會中，喊出「與其相信藍白合，不如選擇賴清德。」左起為立法委員蔡適應、基隆立委參選人鄭文婷、賴清德、內政部長林右昌、基隆市議長童子瑋。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

民進黨總統參選人賴清德11日下午到基隆參與聯合競選總部成立大會，並希望藉此拉抬立委參選人鄭文婷的選情。賴清德說，有些政黨合作是顧慮權力分配，他認為全民的合作才是真合作，台灣和國際合作才是符合台灣國家利益的合作。他也喊出：「與其相信藍白合，不如選擇賴清德。」

基隆市11日整日陰雨，賴清德表示，來到基隆就像回家，他家鄉萬里就在基隆旁邊，現場也看到不少小學同學、國中同學。接著細數在民進黨執政期間對基隆市的相關建設。

接著賴清德話鋒一轉，說起藍白合議題。他指出，有的政黨所謂的合作，是顧慮權位如何分配、顧慮誰當正、誰當副，只為自己利益，不顧人民福祉與國家願景。

賴清德說，到底真合作、假合作，大家心裡有數，「全民的合作才是真合作，台灣和國際合作，才是符合台灣國家利益的合作。」

賴清德接著喊出：「與其相信藍白合，不如選擇賴清德。」他說，藍白合不如全民合，若他做總統，會用民主團結台灣，讓全民團結合作，一起讓國家更好、讓人民更幸福。

基隆市議長童子瑋說，對手陣營不管是藍白拖、藍白鬥，還是藍白吵，他認為這都不是公民教育的選賢與能，所以他強調2024是一個價值的選擇。另外，民進黨前主席卓榮泰受訪時也表示，競選對手到現在還在做組合變化，他認為對手的變化絕對趕不上綠營的計畫。卓榮泰也期許總統跟立委都能在基隆市打出一場漂亮的選戰，也維持綠營的席次，只要維持席次就能夠過半。