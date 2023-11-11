烏克蘭首都基輔市長克里契科今天表示，基輔今天遭到空襲，可聽見巨大爆炸聲，但尚無傷亡消息。路透社報導，這是9月底以來基輔首度遇襲。

克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體Telegram發文表示：「首都左岸傳出巨大爆炸聲。初步上防空系統正在運作對抗彈道（飛彈）。」他所指左岸是第聶伯河（Dnipro River）左岸。

就在爆炸聲傳出前幾分鐘，基輔和附近一地區發布空襲警報，市府當局呼籲民眾待在避難場所。

數名法新社記者今天上午在基輔市中心聽見兩聲強大爆炸聲，並在空中見到飛彈飛過痕跡。不久後便響起空襲警報。

基輔的防空系統9月21日擊落一枚飛彈，但掉落的殘骸造成7人受傷，包括一名兒童。

烏克蘭對抗俄羅斯的全面侵略戰事即將邁入第2個冬季，基輔準備迎戰俄羅斯對能源設施的攻擊，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日表示，烏克蘭已部署更多西方防空系統。