「多元列車－幸福啟程市集」成果展11日在台中驛鐵道文化園區登場，邀請多元就業開發方案和培力就業計畫等33個團體參展，推出美食、農特產品及手作商品，勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞（左四）與會。（勞動部中彰投分署提供／陳淑芬台中傳真）

勞動部今天舉辦「多元列車－幸福啟程市集」成果展，邀請多元就業開發方案和培力就業計畫等團體參展，扶助弱勢族群、災後重建等在地產業33個團體各推出美食、農特產品及手作商品，現場買氣熱絡，並安排太鼓隊、樂團到場演出，民眾有逛有玩，度過歡樂假期。

勞動部自1999年921地震後，推動「多元就業開發方案」，扶持並帶動地方產業、在地就業機會；因應2009年莫拉克風災重建，推動「培力就業計畫」，鼓勵年輕人返鄉參與重建，今天在台中驛鐵道文化園區舉辦成果展示活動。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，透過長期陪伴、計畫輔導及資源挹注，提供最實質的幫助，今年在台中驛鐵道文化園區舉辦成果展，以火車造景來佈置市集，呈現鐵道文化風情，分為「台中購物趣」、「彰化購好呷」、「南投購好玩」三大區，讓民眾了解多元、培力計畫單位的故事及產品。

「彰化縣樂林食物銀行慈善會」理事長洪毓雯到場分享經驗指出，今年是慈善會接受輔導第3年，目前進用14名員工，有9人是弱勢族群、5人是在地中高齡，慈善會以食物幫助弱勢家庭，服務範圍從原本的4鄉鎮擴增為12鄉鎮、300名兒童也在3分鐘內完成認養，經輔導協助開拓營運通路、平台與宣傳媒介，實質提升整體績效及經營管理能量。

活動現場買氣滾滾，彰化縣大愛長照服務關懷協會，展售布製品、麻袋提袋等產品；社團法人台中市山海屯啟智協會也推出木耳露及濾掛咖啡禮盒；社團法人台中市婦幼關懷成長協會推出多種口味的手工水餃。