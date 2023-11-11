民進黨總統參選人賴清德、新竹市立委參選人林志潔香山競選總部11日成立，吸引大批支持者到場，香山區24位里長有9成出席盛會，展現香山大團結的氣勢，現場數百位民眾不斷高喊賴清德凍蒜、林志潔凍蒜，聲勢浩大。

包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨籍全體市議員、無黨籍議員吳國寶以及前議員吳秋穀、林漢淇、鄭貴元今天都到場力挺。

柯建銘指出，從政30年來非常感謝香山人的牽成，今天選在11月11日成立賴清德、林志潔香山競選總部，代表的意義就是「1111、賴清德、林志潔得第1」。這次選舉有句通關密語希望大家要放在心裡，貼在背上，那就是「非贏不可」，只有賴清德贏才能守護台灣，只有林志潔贏才能恢復新竹人的光榮與驕傲。

柯建銘說，國民黨以為藍白合一定會贏，不斷操作這項議題，現在連馬英九都加入戰局，支持以全民調整合藍白陣營，然後包括韓國瑜、楊文科、高虹安、鍾東錦等人都紛紛跟進支持，同時，民眾黨也將徐春鶯列入不分區立委。

這種種跡象，顯然是大陸介入選舉，討好大陸的證據，即使最後藍白合不成，也會繼續操作棄保。不論是侯友宜「九二共識」、柯文哲「兩岸一家親」都是大陸操縱的統一選項，這次大選是台灣危急存亡的關鍵時刻，請大家一定要集中選票守護台灣、守護新竹。

柯建銘也稱讚林志潔超專業，愛新竹，有理想性、使命感，也是他在立法院30年來見過立法能力最強的人，且論述能力清楚、文筆清晰，是國會即戰力，更是民進黨是否國會過半的指標。

他說，這次新竹市立委選舉具有非常特殊的意義，是藍、綠、黃、白4黨都推出參選人的一級戰區，是全國關注的焦點，也在考驗新竹人的智慧。

新竹人應該覺醒展現尊嚴與驕傲，並集中選票支持最佳的選擇林志潔，這次立委選舉他懇請新竹鄉親一定要集中選票將林志潔送進國會，贏得立委選舉，才能重現新竹人的驕傲，恢復新竹的城市光榮感。

林志潔則表示，她是陸委會諮詢委員，近年來大陸滲透台灣無孔不入，試圖影響台灣大選，包括操作民調。國安局長在立法院外交國防委員會答詢時也證實，有民調公司負責人、學者被中共邀到對岸，更有民調公司的資金來自中國。

柯文哲日前公布3份總統選舉民調，然而3份民調結果都是柯文哲贏賴清德、侯友宜，這個結果明顯與之前許多民調公司所公布的結果有非常大差異。

柯文哲這個時間急著丟出這樣的民調結果，不禁讓人聯想背後是否有大陸介入？因此對這次大選一定要提高警覺，慎防大陸介入。尤其是新竹有科學園區、空軍基地、清大、陽明交大、太空中心等是，尖端科技重要聚落，一定要成功守住新竹，守住台灣才能維護國家安全。