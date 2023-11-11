企業19年甲級男女排球聯賽第三周例行賽11日於新莊體育館火熱開戰，首場女子組賽事由台北鯨華對上極速超跑，為兩隊開季以來的首次對戰，極速超跑讓一追三，以24比26、25比16、25比17、25比16奪下本場勝利，收下2連勝。

開局兩隊打得難分難解，比分始終僵持不下，極速超跑維持小幅領先，隨著陳怡如網前的小吊球攻擊得手，將比分拉開，台北鯨華陳潔可攻可守的表現，為隊伍要回球權，此時從青女隊轉隊來的新隊友呂玟君趁勢再來一記快攻，將比分追至一分差，雖然極速超跑隊長「阿非」陳菀婷不給任何機會，拼命發出攻勢，但台北鯨華展現驚人的防守，緊追在後，由吳芳妤俐落的扣殺終結纏鬥，網前防守破壞掉對方局末機會，再要回領先，最終一鼓作氣以26比24先下一城。

接著第二局，兩隊再陷入激烈交戰，分數持平至12比12，極速超跑在阿非和Aleoscar的帶動下，找到隊伍攻守節奏，悄悄將比分拉開，關鍵時刻，本場擔任先發的劉雙菱，獻上即時的火力援助，加上台北鯨華失誤，極速超跑以較高的攻擊效率略勝一籌，抓緊時機反超，由阿非親自終結，第二局以16比25扳回一城。

第三局極速超跑延續上局氣勢，尤其劉雙菱維持絕佳狀態，發出Ace球提振隊伍士氣，全隊打通任督二脈，連續發動快攻，使台北鯨華打得喘不過氣，趕緊喊出暫停，極速超跑不受影響，火力不減反增，最終以17比25率先聽牌。

第四局極速超跑在楊怡真巧妙的穿針引線下，全隊攻擊火力持續飆升，雖台北鯨華捨命追分，仍未能抵擋極速超跑的攻勢，遭極速超跑以16比25帶走比賽勝利。

賽後極速超跑執行教練Sinisa Reljic表示，很滿意球員們今天的表現，每一位都是今天的MVP，期許隊伍整季都能持續維持這樣的狀態！