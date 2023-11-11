不同國家、宗教的民眾分別有各自的習慣及需要遵守的事項，台灣也努力接納各種不同的文化。有網友近日外出時，發現某處設有「穆斯林友善」的廁所，讓他好奇詢問「是什麼意思？我只有聽過友善餐廳」。

一名網友今（11）日在臉書「爆廢公社二館」貼出一張「穆斯林友善廁所」的照片，好奇問「咦？穆斯林友善廁所是什麼意思？我只有聽過友善餐廳」，並開了一個小小地玩笑說「沒有賣豬肉的意思嗎？」

其他網友看到後紛紛解釋，「穆斯林是用水洗屁屁！底下有一個水勢往上就這意思」、「用水洗，應該是有附噴槍的便座」、「代表設有『淨下』設施」，不過也有人提醒「別拿別人的宗教開玩笑」、「如果你是認真想知道，其實google更快」、「看這篇貼文我都直冒冷汗…」。

有些國道休息站的廁所畫有「星月」符號，其實也是穆斯林友善廁所的意思。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

其實台灣許多地方都設有穆斯林友善的廁所，除了用文字說明，有些也會畫上「星星加月亮」的符號。內政部網站解釋，在穆斯林文化中，星星及月亮有在暗夜中指引人類方向的意思，因此不少清真寺的頂端都會出現相關符號；而在宗教上，穆斯林則認為，只有透過水的清理，才能讓身體徹底乾淨，因此穆斯林友善廁所會提供沖水裝置，方便穆斯林使用。

其實，除了友善餐廳與友善廁所外，台灣透過多年努力打造出一個友善的多元文化環境，今年6月由新月評等（Crescent Rating）及萬事達卡合作辦理的2023年全球穆斯林旅遊指數，台灣就榮獲了第3名的佳績，僅輸給新加坡及英國，包括社會安全、信仰自由等都受到肯定。