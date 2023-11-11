為鼓勵危險老舊建物重建，政府多年前推出「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，桃園市議員葉明月卻發現，桃園申請件數只有168件，為六都之末。對此建管處回應，桃園先前在進行都更的案子較少，且建商多在整體開發區進行開發，會努力提出更多方案。

葉明月指出，現在仍有許多老舊大樓、危老建築尚未成立管委會，而桃園獎勵危老輔導案件卻很少，申請件數更是六都之末，質疑是否是申請條件過於苛刻、嚴格，才導致申請狀況不佳。她認為，市府應秉持專業從旁給予輔導與協助，盼市府儘速提出好方案，協助老舊社區大樓積極申請重建。

內政部統計資料顯示，截至9月30日危老重建計畫受理及核准案件數，第1名為台北市，重建計畫受理件數共1059件，其中核准數有876件，桃園市重建計畫受理件數共168件，核准數有160件，為六都之末，且離第5名的高雄市受理件數共345件，核准數有269件，還有一大段的差距。

都發局長江南志回應，今年剛通過《桃園市公寓大廈輔導管理自治條例》，目前輔導與補助搭配進行，希望透過輔導過程給予改善經費，讓更多社區願意成立管委會。至於桃園獎勵危老案件的申請件數在六都中相對較少，原因為桃園先前在進行都更的案子較少，且建商多在整體開發區進行開發，市府會努力提出更多方案。

建管處建照科科長林欣慧補充，危老重建申請的條件為全國統一標準，桃園市是直轄市中最後才升格的縣市，轄內仍有許多未開發區，八德、觀音區都有重劃區等，因此建商多會選擇在此開發，而其他縣市如雙北，土地皆已飽和，建商若想開發勢必得申請建物重建，相較之下桃園的申請件數才會偏少。