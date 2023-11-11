第66屆葛萊美入圍名單於台灣時間11日凌晨揭曉，時常打破各大獎項、榜單紀錄的泰勒絲，本屆以專輯《午夜》和當中歌曲獲6項提名，尚未正式揭獎就已創下大會史上首位7度入圍「年度歌曲」的歌手。

另外她也曾3度拿下「年度專輯」，已經是該項獲獎次數最多的女歌手，與其他男性音樂人包含保羅賽門、法蘭克辛納屈和史提夫汪達並列第一，如果本屆再下一城，將打破大會紀錄成為該項獲獎次數最多的歌手。

另外，R＆B女伶SZA獲9項提名成為本屆大贏家，泰勒絲、麥莉、奧莉維亞和怪奇比莉、鄉村歌手Brandy Clark以及強巴提斯等人皆獲6項入圍肯定，大獎如「年度歌曲」、「年度專輯」、「年度製作」等除了強巴提斯外，清一色為女性入圍者，可說是女力制霸的一屆！

怪奇比莉的 6 項入圍中光是以為電影《芭比》創作的一曲〈What Was I Made For？〉，就拿下「年度歌曲」、「最佳影視媒體作品歌曲 」等5項入圍，即便已是葛萊美常客的她，依舊感動在社群連發流淚表情符號直呼「我的心臟好痛！」第66屆葛萊美頒獎典禮將於台灣時間 2024年2月5號上午9點於洛杉磯舉行。