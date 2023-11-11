2023年來到了尾聲，今年是否還有轉運的機會呢？《搜狐網》分享3生肖11月下旬受財星庇佑，他們會遇到橫財，有機會一夕暴富，只要持續努力，工作上將獲得許多機會，使薪資跟著上漲，甚至還有晉升的機會。

▎生肖牛

生肖牛個性忠厚老實，做事一步一腳印，也許先前工作上沒有太大收穫，但11月下旬有望迎來好運，生活壓力不斷減少，事業開始步步高升，獲得加薪與升遷的機會，短時間內收入翻倍，萬事順遂不用擔心經濟問題，生活自然過得美滿。

▎生肖狗

生肖狗11月下旬天降橫財，由於今年和太歲相合，運氣一直都很不錯，只要他們做事果斷一點，財運上必定會有巨大回報，近期更會遇到賺錢機會，使得鈔票滾滾來，而家庭方面也過得很幸福，吃得飽穿得暖，持續努力會迎來更多機運。

▎生肖猴

生肖猴11月下旬橫財最旺，不僅薪資翻倍，而且業績獎金豐厚，好運滾滾來，接下來是改變人生軌跡的好機會，他們只要努力一點，就能創造出良好的發展機會，使事業運變得非常旺，實踐財運亨通的局面，生肖猴繼續向上爬，好好把握住機會。