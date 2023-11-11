國民黨籍總統參選人侯友宜11日南下屏東出席第一選區（屏北）立委參選人黃明賢競選總部成立大會，會中他不但強調「票投民進黨，青年上戰場」，還直言現在的執政黨「歪哥」、「豬哥」、「胎哥」一堆。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜11日南下屏東出席第一選區（屏北）立委參選人黃明賢競選總部成立大會，會中他不但強調「票投民進黨，青年上戰場」，還直言現在的執政黨「歪哥」、「豬哥」、「胎哥」一堆。（謝佳潾攝）

國民黨籍總統參選人侯友宜11日南下屏東出席第一選區（屏北）立委參選人黃明賢競選總部成立大會，會中他不但強調「票投民進黨，青年上戰場」，還直言現在的執政黨「歪哥」、「豬哥」、「胎哥」一堆，要讓正派認真的他與黃明賢把對方一個個揪出來抓去關，還給大家一個公平正義。

侯友宜11日行程滿檔，下午不忘到屏東為同黨籍立委參選人黃明賢站台，他激動地向台下支持者喊道，全世界有4個地方很危險，而現在已經有2個地方爆炸了，就是以巴跟烏俄，另2個就在兩岸的台海問題、以及南北韓，提到兩岸大家都很擔心，連美國都說不支持台獨，所以「票投民進黨，青年上戰場」。

侯友宜說，因民進黨用不實的台獨引戰，導致現在軍校要招生都招不到人，做總統最大的責任就是避免戰爭、避免讓孩子上戰場，他從30年前為兩岸打擊合作犯罪做到現在，如今要和黃明賢手牽手顧台灣的安全。

他續道，現在的執政黨「歪哥」（台語，意即用不正當手段取得他人財物）、「豬哥」（台語，意即好色）、「胎哥」（台語，意即骯髒）一堆，請讓正派認真的黃明賢一個一個揪出來，再讓專門辦案的侯友宜把他們全部送去關，還給大家一個公平正義。

他強調，自己是鄉下孩子，從小務農養豬，他一生不變的精神就是向前走，沒有候選人比他好，他知道，路平燈亮水溝通是民眾最基本的需求，而這也是黃明賢每天都在做的選民服務，所以他承諾只要他當選總統，一定會協助黃明賢大力建設屏東。