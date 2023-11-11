藍白合陷入僵局，前總統馬英九昨（10日）呼籲支持「全民調」，引發討論，媒體人黃揚明指出，民眾黨先前公佈「手機30%、市話70%」的內參民調，已經掀了底牌，在市話至少7成的情況下做民調，國民黨的組織網會發揮效果，且民調有「唯一支持」的技術，當雙方都要支持者回答「唯一支持侯柯/柯侯配」時，藍營政黨力量會比較大，侯友宜有機會在市話大幅領先，讓柯文哲手機勝出都拉不回來。

媒體人黃揚明今(11日)在政論節目《週末大爆卦》指出，柯文哲先前丟出3家內參民調算是「掀牌」，接下來若藍白要比民調，一定會剔除這三家，而且不會找不到民調公司施作，這是選戰最重要轉折，各家都會想在歷史留名。

黃揚明認為，柯文哲已經掀了底牌，周三公布的內參民調是「手機30%、市話70%」，所以「手機50%、市話50%」已經不可能了！民眾黨自己做37比，對國民黨來說還有手機20%、市話80%的討論空間，所以即使民眾黨同意題型是「侯柯、柯侯對賴蕭」，後面還有佔比、哪幾間民調公司、多少樣本等等問題，都還要經過政黨協商。

至於為甚麼會認為侯友宜會贏，黃揚明解釋，這是「政黨力量」的關鍵，如果最終決定做民調，國民黨現在的組織網已經建立起來了，一個命令下去「請大家在家裡等電話」，市話比例最少佔70%，這情況下藍軍的組織會很強，侯友宜甚至有機會在市話壓倒柯文哲，即使柯在手機30%勝出都無法拉回來。

黃揚明也提醒，不要忘記民調裡有一個技術叫「唯一支持」，只要講「唯一支持侯柯配」，問到柯侯配都回答不支持，當兩邊都用這一招時，國民黨的政黨力量會比較大。若國民黨、侯友宜還是沒有信心，那就是膽小鬼賽局中的膽小鬼，若最終是柯、侯單獨選，這對藍軍會更不利。

媒體人謝寒冰也認為，比民調侯友宜90%會贏，從任何跡象看來，侯友宜贏的跡象都比較大，藍、白營會不會比民調，這個禮拜天過完就一定會知道答案，因為禮拜天不決定，甚麼方法絕對都來不及，過完明天就不會再有變化，「這一次總不會再有孫中山跳出來說『揪斗媽得(日語，稍等一下)，我們再來一次』，真的要弄到孫中山跳出來，那藍白合一定成功」。