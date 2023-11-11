第2屆「2023田尾園藝設計展」11日登場，會場有20間店家響應舉辦品牌日活動。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

第2屆「2023田尾園藝設計展」在彰化縣田尾鄉登場，這次策展以「植感新生活」為主題，邀請國際級園藝大師與會，並由在地園藝師打造11處展點，把田尾營成絕美花鄉，邀請全國鄉親前來體驗充滿「植」感的園藝美學極致盛宴。

今年主辦單位邀請國際級大師凌宗湧於主會場參與設置，也由台灣國際蘭展藝術總監吳維宏，在地園藝設計師吳奇偉、曾永杰等人共同打造11處精彩展點，除了主要展區之外，還有設置植人之夢、植感生活、植物奇想等3大展區。

會場還有20間店家響應舉辦品牌日活動，以及2場國際級園藝大師講座、沃土豐河彰青市集、深度遊程體驗、Line消費集點趣等展現園藝美學的系列活動，即日起至11月19日，每周六日都有活動。

彰化縣府經濟暨綠能發展處指出，活動期間至任1攤位消費滿100元，掃描活動LINE集點卡QRcode，即可獲取點數1點，集滿3點至活動服務台即可兌換植栽一盆，集滿5點可兌換摸彩券1張，獎項總價超過2萬元。

彰化縣長王惠美到田尾拈花惹草，還忙裡偷閒坐在花叢中喝咖啡。她表示，來到田尾就是不一樣，處處都是美景，田尾是彰化花卉明亮之珠，有很好的底蘊，近年在各界齊心努下，更有別以往。

王惠美說，去年的田尾園藝設計展帶動商圈經濟，總來訪達38於萬人次，營業額也提升2000多萬元，今年延續去年大受好評的11處項目展點，也有20個店家響應，加上多元活動，歡迎大家前來花鄉走走。

田尾公路花園協會理事長劉漢欽說，田尾鄉有最多最漂亮的花卉苗木，是生產地也是批發地，花卉種類天天都不一樣，為了永續經營，讓年輕人返鄉，田尾公路花園園區由二代接班的將近有8成。

縣議員劉淑芳表示，人潮就是錢潮，田尾鄉辦了許多活動，將有限的經費發揮的淋漓盡致物盡其用，地方店家都很主動積極將最好的實力呈現給全國到田尾旅遊的遊客，再次邀請全國好友到田尾賞花、買花。