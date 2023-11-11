為解開「藍白合」僵局，前總統馬英九建議以全民調方式，決定藍、白陣營總統候選人組合；國民黨主席朱立倫表示，絕對會持續協商，討論重點是有關對比、互比及占比問題。前立委郭正亮表示，15日以前一定要做決定，時間不多了；因為國民黨總統參選人侯友宜是全代會通過的候選人，若有變更，還是要回到全代會。

郭正亮今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前傳出國民黨還是堅持候選人民調佔一半、政黨支持率佔一半，也就是「德國模式」。馬英九和韓國瑜的意思，就是全部是候選人民調。

針對政黨支持率的部分，郭正亮指出，民眾黨也有講出它的理由，政黨支持率調查不出中間選民的意向；國民黨則說政黨的能量要被加權，所以就卡住了。不過，郭正亮覺得，家大業大不保證有得票，柯文哲或民眾黨也有它的堅持 ，認為候選人的民調是最準的。

郭正亮更點出，至於民調的實際執行，市話跟手機，他知道，國民黨會比較偏市話，這也可以討論。另外，就是抽樣數是1068、還是3000。

郭正亮強調，時間很急，因此在15日以前一定要做決定。因為侯友宜是國民黨全代會通過的候選人，所以若有變更，還是要回到全代會。坦白講，時間不多了。