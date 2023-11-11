棋牌社暗營賭博 警查緝赫見12名大學生賭客

新北市海山警分局新海派出所日前獲報，位在板橋區文化路巷內某間合法休閒棋牌會館暗營麻將賭場，經蒐證後向新北地方法院聲請搜索票獲准，昨（10日）晚10時許前往查緝，當場查獲2名賭場工作人員及16名賭客，其中竟有分別就讀3間大學的12名大學生，偵訊後全案依賭博罪嫌送辦。

據了解，該間棋牌社透過Dcard網路論壇貼文招攬賭客，故到場的賭客大部分都是大學生。賭客以100元底20元1台、200元底50元1台、300元底100元1台等方式打麻將聚賭，賭場提供籌碼，從中向賭客收取抽頭金，以此牟利。

警方現場查扣賭資1萬9320元、抽頭金3萬850元、麻將16副、監視器1組、帳冊1本、電腦主機1組、手機2支及充當籌碼的撲克牌10副等證物，逮捕現場負責人26歲卓姓男子、員工20歲林姓女子及16名賭客。

偵訊後，警方將卓姓負責人、林姓員工及賭客等18人依賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。