嘉義市政府警察局、環保局及嘉義市監理站10日晚間共同執行聯合稽查，以路檢、巡邏等方式，針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人車輛，「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府警察局、環保局及嘉義市監理站10日晚間共同執行聯合稽查，以路檢、巡邏等方式，針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人車輛，「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府警察局、環保局及嘉義市監理站10日晚間共同執行聯合稽查，以路檢、巡邏等方式，針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人車輛，「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法。（嘉義市警察局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府警察局、環保局及嘉義市監理站10日晚間共同執行聯合稽查，以路檢、巡邏等方式，針對疾速行駛、非法改裝及高音量擾人車輛，透過環保、監理人員「馬上攔、馬上測、馬上罰」強力執法手段，當場進行舉發，一晚共攔查百餘部汽、機車，執行聲音照相科技執法檢測998輛，有2輛車噪音超標，不但當場舉發開單，還要面臨吊扣牌照6個月處分。

警察局第一分局分局長林詔徹、第二分局分局長郭志豪、交通隊隊長黃國欽及環保局空氣及噪音管理科科長黃中和昨晚親自率隊偕同監理站人員，於東區民族國小前、西區博愛路二段中油加油站前，同步實施｢環、監、警｣聯合稽查，共攔查百餘部汽、機車，執行聲音照相科技執法檢測998輛。

相關單位當場攔檢2輛噪音超標車輛，均依違反道路交通管理處罰條例第43條舉發，將處罰新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並將吊扣牌照6個月，而一個晚上下來，共取締擅自改裝違規車輛12件、無照駕駛3件、車輛重要設備損壞未修復5件，一般超速6件、酒級駕車涉公共危險1件。

嘉義市警方表示，為遏阻噪音改裝歪風，取締改裝噪音車輛是警察局執法重點，員警於執勤中發現改裝噪音車輛情事，會主動攔查蒐證，通報環保局辦理調驗，讓民眾有個安寧生活環境，今年1月至10月，已舉發違規改裝、噪音車輛108件、危險駕車382件，包括嚴重超速348件、違反速限行駛6625件，通報監理、環保機關辦理調驗750部，經環保局檢測音量超標者，依違反噪音管制法處以1800元以上、3600元以下罰款。

警察局局長陳炯旭也展現對這項勤務的重視，除至各稽查點慰勉執行勤務同仁辛勞及了解稽查概況外，強調不當改裝排氣管、引擎或超速及重催油門等駕駛行為，嚴重影響交通安全與環境安寧，警察局會持續聯合監理、環保機關強力執法，籲請民眾行車「不超速、不無照、不改裝」，共同營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福的嘉義市。