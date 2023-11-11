民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩（右2），與台中市第一選區立委參選人蔡壁如（右3）11日到大甲鎮瀾宮向媽祖參拜，一同許下願望。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩，11日到大甲區與同黨、台中市第一選區立委參選人蔡壁如一同掃街拜票，民眾驚見黃瀞瑩說，「學姐，好美！」， 紛紛要求合照，展現超高人氣。而黃跟蔡壁如向大甲鎮瀾宮向媽祖參拜，黃瀞瑩透露，她很虔誠的在媽祖面前許下「中一必勝，蔡壁如必勝」心願，盼翻轉海線。

黃瀞瑩跟蔡壁如2人進入大甲鎮瀾宮向媽祖參拜，向媽祖信徒們拉票，尋求支持；蔡壁如說，選舉倒數68天，選戰溫度持續加溫，邀民眾黨「學姐」黃瀞瑩助陣，拜票衝刺。且鎮瀾宮是海線以及全台重要的信仰中心，每年吸引數百萬人次到訪，她和黃瀞瑩到鎮瀾宮拜票，獲媽祖信徒們歡迎，讓大家看見民眾黨的努力。

蔡壁如說，台中市第一選區目前已是「藍白合進行式」示範區的狀態下，不僅「中一選區，蔡壁如要贏，也要達成2024政黨輪替目標」，不要再讓民進黨「一黨獨大」，沿途很多民眾都向她說，希望她能夠翻轉海線。

蔡壁如與黃瀞瑩到大甲區蔣公路夜市和攤商、民眾打招呼、搏感情，大家搶著一睹「學姐」本尊風采，黃瀞瑩給予熱情回應；也有熱情民眾直接握著蔡壁如的手，大聲喊出「支持蔡壁如，海線好幸福！」。

蔡壁如一路帶著黃瀞瑩，逛起大甲蔣公路夜市，介紹夜市美食粉腸、芋頭餅等特色小吃，也希望透過「學姐」的高人氣，吸引更多人認識大甲在地文化與魅力。