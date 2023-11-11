台北市警察局自2001年推出「治安風水師」計畫，至今已有40萬筆以上的檢測數。不過民進黨台北市議員何孟樺質疑，從申請到檢測完畢，竟然花了快一個月的時間，遠比規範流程的7天多出好幾倍，就連警察局的門鎖品牌資料還停留在2001年。對此台北市警察局允諾會改善，且根據統計，近3年住宅竊盜發生有逐年下降。

何孟樺於台北市議會警政衛生部門質詢時指出，市警局推動治安風水師政策，對防止居家防竊有一定效果，因為只要有1戶遭竊，根據相關規定周遭7戶都要一併檢測。不過她的助理在9月17日登記希望19日能檢測，不過等了超過二周才接到警局電話，現場檢測更是拖到一個月後，質疑市警局沒有按照工作流程的7日時限。

何孟樺說，警員到場檢測後，填寫的檢測表不會留下副本給申請人，如果民眾沒有做筆記，很容易漏聽或忘記，就連滿意度調查表，也是員警請申請人簽名之後，員警再勾選滿意度，毫無參考標準。此外，治安風水師網站提供的「門鎖品牌分析資料」，至今都仍停留在2001年8月委託消基會辦理的調查，找了專業鎖匠來看這份資料，各種門鎖價位早已有段落差，多數也都停售，全是古董。

何孟樺也說，目前後台數據無法得知有多少民眾主動申請檢測，也無從得知有多少民眾了解這項檢測服務，認為警局要針對容易遭竊的地區重點推廣，提出改善方案。

北市警察局統計，執行治安風水師計畫皆維持穩定，2021年有1萬1771件、2022年有1萬4002件、2023年1到10月有1萬1527件，而北市住宅竊盜發生數統計，近三年發生數逐年下降，2021年有248件、2022年有234件、2023年1到9月有189件。同時強調，針對研議措施都會精進改善。