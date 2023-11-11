正統鹿耳門聖母廟在11日光棍節舉辦月老聯誼最終場，現場有520男女參加。（程炳璋攝）

正統鹿耳門聖母廟在11日光棍節舉辦月老聯誼最終場，陳姓小姐與顏姓先生透過遊戲配對。（程炳璋攝）

台灣將11月11日視為光棍節，正統台南鹿耳門聖母廟舉辦年度最終場的月老聯誼會，11日傍晚520名男女到場準備脫單，現場有小型熱氣球升空當浪漫背景，大家在人海中尋找看對眼的另一半，享受愛情晚宴。

正統鹿耳門聖母廟5月21日舉辦首場月老聯誼打響知名度，民眾頻頻敲碗續辦，廟方在8月的七夕情人節、11月11日光棍節連辦第2、3場活動，報名人數逐場上升，網路報名仍然秒殺。

一般聯誼都是50人以下的規模，聖母廟年度最終場聯誼一口氣開放到520人，現場十分熱鬧，參加者幾乎無法在數小時內1對1聊天，只能透過闖關遊戲自找看對眼的對象，每人都希望在人山人海中找到對象，順利在光棍節脫單。

陳姓女子與顏姓男子都來自台南，兩人透過遊戲配對。陳女表示活動氣氛很好，除了找順眼對象，重要的是彼此三觀要相似，不然有條件卻個性不合也沒用。顏男表示，職場上較少異性，所以報名聯誼嘗試看看。

來自竹科的張姓女子自認生活圈小，看到網路資訊，隨即報名並南下參加活動，首關遇到在台鐵工作的黃姓男子配對。她覺得難得有機會到南部玩，認為大型聯誼很熱鬧，對單身朋友是個機會，覺得報名成功開心。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，廟方的月老星君過去至少促成6萬對新人，今年3場聯誼活動愈辦愈大，證明月老興旺。參加男女先向月老祈求戀愛成功，結婚後再回廟裡拜註生娘娘，生子後還能認廟內媽祖為乾媽。

活動最後還有愛情晚宴，以辦桌方式讓男女間隔入座，讓感情加溫，廟方表示，將秉持社會公益精神，持續舉辦男女聯誼活動。