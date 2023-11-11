繼中國大陸華為Mate 60系列手機「一機難求」後，小米14系列上月底（10/31）開賣，短短1周銷量破百萬支，大陸國產手機正在高階市場攻城略地，反觀蘋果iPhone 15卻在大陸降價促銷。華為、小米新機強壓蘋果，業內分析，i15在大陸遇阻力，可能與缺乏吸睛新功能及大陸疲弱經濟有關。

證券時報報導，小米集團創始人雷軍7 日在微博回應網友評論時表示：「銷量確實過了百萬台，但缺貨還是嚴重，我們正拚命催單，請大家耐心等等。」

小米集團公布最新數據，小米14系列首賣四小時（10月31日20時至24時）就打破天貓、京東、抖音、快手四大平台近一年所有國產手機「首銷全天銷量及銷售額」紀錄，在各大銷售通路累計銷售金額突破100億元人民幣（約台幣440億元）。

在小米14系列熱賣100萬支激動下，在港股掛牌的小米股價9日衝上16.52港元，創下今年新高，近一個月更狂飆30%，漲幅相當驚人。有分析指出，小米近期股價強勢，除了手機大賣之外，雷軍稍早表示，有信心於明年推出小米電動車，這消息也吸引不少買盤進場。

香港01報導，小米14系列備受關注，主要搭載小米自研的澎湃OS，加上性能、螢幕、相機、外觀設計等等配置，都相比上一代有跨越式升級，讓小米14系列銷售異常火爆。

外資普遍看好小米後市，摩根士丹利（大摩）認為，目前市場關注焦點是小米本月中公布第三季業績及手機業務毛利率，以評估小米盈利是否持續改善，手機毛利率將是左右小米未來股價的關鍵。大摩給予小米「增持」評級，目標價15港元。

花旗預期，小米第三季經調整淨利優於預期，調高小米目標價9%至17.1港元，維持「買入」的評級。瑞銀則認為，小米14和小米14 Pro的預訂量較去年同期上升，而銷售量是股價走勢的催化劑，給予小米「買入」評級，維持目標價16港元。

IT之家報導，天風證券分析師郭明錤日前發布研究報告指出，蘋果iPhone在中國大陸市場出貨量下降幅度超出預期，預計iPhone在大陸出貨量下滑將持續至2024年，反映出大陸手機市場因華為的回歸，迎來了結構性改變。

針對iPhone 15系列於大陸面臨阻力，有業內人士和分析師認為，這阻力並非來自大陸當局或是競爭對手華為，而是iPhone 15缺乏引人注目的新功能，以及大陸經濟前景黯淡所致。