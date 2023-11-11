26歲余姓女子登山摔倒右膝及腳踝疼痛，無明顯外傷，意識清楚，無法行走，救護人員給予包紮及SKED固定後，由消防人員搬運至登山口送醫。（圖／消防提供）

今（11）日上午10時許，桃園市楊梅區福人路福人步道有登山客摔倒受傷，消防局獲報派出救護人員前往救護，現場為26歲余姓女子於登山步道跌倒後無法行走，救護人員給予包紮及SKED固定後，由消防人員搬運至登山口後送醫治療。

警消表示，今11日10時44分獲報，楊梅區登山步道創傷救護，消防局派出消防人員6名、消防車1輛、救護車1輛趕往，現場傷者為26歲余姓女子右膝及腳踝疼痛，無明顯外傷，意識清楚，無法行走，救護人員給予包紮及SKED固定後，由消防人員搬運至登山口後，由楊梅分隊救護車送往怡仁醫院。