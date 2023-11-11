劉冠廷（左起）、白潤音、劉奕兒、陳慕義分享《老狐狸》幕後趣事。（羅永銘攝）

入圍今年金馬7項大獎的《老狐狸》今（11日）於金馬影展首映，導演蕭雅全率劉冠廷、陳慕義、劉奕兒和白潤音亮相。昨恰巧是劉冠廷35歲生日，劉奕兒生日又剛好是今天，2位壽星除了祈求電影大賣，劉冠廷也希望家人身體健康，即將出生的兒子「小太陽」平安長大，白潤音也俏皮建議：「你們第3個願望應該要許還有3個願望。」

劉冠廷與孫可芳在8月宣布結婚，上月公開孫可芳懷孕喜訊，這次片中和白潤音飾演父子，是否算是預習當爸？劉冠廷直率地說「那時候也沒想到會這麼快（當爸），只有在想那個年代的父親會是什麼樣」，電影中他除了學習吹薩克斯風，還有踩縫紉機為白潤音做運動服的場面，想親手幫兒子縫製手帕或小被被？劉冠廷雖然願意嘗試，但苦笑說「太難了！我只會車一些布的邊緣」，可能只會包邊。

對於入圍最佳男配角，陳慕義自信表示：「你們放心，我應該是沒問題！」並稱片中拿煙灰缸砸劉奕兒的戲，非常捨不得下手，首度提名金馬女配角獎的劉奕兒則說能夠參加金馬60盛會已經非常開心。被視為本屆金馬影帝的入圍遺珠的白潤音也很看得開，笑說：「至少我有被講到！」倒是導演蕭雅全氣到猛飆髒話，他還反過來安慰。劉冠廷大讚白潤音超敬業，為了擔心自己變聲，現場忍住不吃炸雞，讓他印象深刻，陳慕義則讚他心靈成熟度驚人，沒入圍太可惜。

該片由日前因罹患失智症宣布退休的國際名導侯孝賢擔任監製，導演蕭雅全直言非常害怕侯孝賢，電影掛著「侯孝賢」就不敢亂來，並稱合作4部作品至今，「侯導從來不管我，我只要寫完劇本就給他看，剪接完就給他看，他給我意見我就聽，如果沒給我意見，我就繼續往下做」。《老狐狸》本月24日正式在台上映。