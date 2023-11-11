土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週六（11）前往沙烏地首都利雅德，參加一場非常態阿拉伯-伊斯蘭聯合峰會（extraordinary joint Arab-Islamic summit）討論加薩地區的局勢。他的飛機於當地時間上午9:30從安卡拉的埃森博加機場起飛。隨行人員包括艾爾段的首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）、國家情報局總監卡林（Ibrahim Kalin）和總統特使基里奇(Akif Cagatay Kilic)
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，本次非常態峰會主要討論以色列對被佔巴勒斯坦土地，尤其是加薩地區，以及巴勒斯坦人民的攻擊。
伊斯蘭世界的代表將交流有關最近事件的具體行動步驟的想法。他也預計將與參與的領導人進行雙邊會談。以色列軍隊多日來一直加劇對加薩地帶醫院的襲擊，造成傷亡，並引起阿拉伯世界對於對那些被驅離醫院的人們命運的擔憂。
星期五晚上，以色列飛機加劇襲擊加薩地帶的醫院。他們在希法醫院（Al-Shifa Hospital）、印尼醫院、奧達醫院（Al-Awda Hospital）、聖城醫院（Al-Quds Hospital）和蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）附近持續進行襲擊。
自巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯於10月7日發動跨境襲擊以來，以色列一直對加薩地帶進行無情的空地攻擊，包括醫院、住宅和宗教場所。
據官方數據，至少有11,078名巴勒斯坦人喪生，其中包括4,506名兒童和3,027名婦女。與此同時，以色列的死亡人數約為1,200人。
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