土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）本週六（11）前往沙烏地首都利雅德，參加一場非常態阿拉伯-伊斯蘭聯合峰會（extraordinary joint Arab-Islamic summit）討論加薩地區的局勢。他的飛機於當地時間上午9:30從安卡拉的埃森博加機場起飛。隨行人員包括艾爾段的首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）、國家情報局總監卡林（Ibrahim Kalin）和總統特使基里奇(Akif Cagatay Kilic)

Turkish President Recep Tayyip Erdogan departs for Saudi Arabia to attend 8th Extraordinary Islamic Summit, which is set to discuss Israel’s ongoing aggression on Palestinians in Gaza and occupied West Bank pic.twitter.com/oI30plA33s — TRT World (@trtworld) November 11, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）11日報導，本次非常態峰會主要討論以色列對被佔巴勒斯坦土地，尤其是加薩地區，以及巴勒斯坦人民的攻擊。

伊斯蘭世界的代表將交流有關最近事件的具體行動步驟的想法。他也預計將與參與的領導人進行雙邊會談。以色列軍隊多日來一直加劇對加薩地帶醫院的襲擊，造成傷亡，並引起阿拉伯世界對於對那些被驅離醫院的人們命運的擔憂。

星期五晚上，以色列飛機加劇襲擊加薩地帶的醫院。他們在希法醫院（Al-Shifa Hospital）、印尼醫院、奧達醫院（Al-Awda Hospital）、聖城醫院（Al-Quds Hospital）和蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）附近持續進行襲擊。

自巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯於10月7日發動跨境襲擊以來，以色列一直對加薩地帶進行無情的空地攻擊，包括醫院、住宅和宗教場所。

據官方數據，至少有11,078名巴勒斯坦人喪生，其中包括4,506名兒童和3,027名婦女。與此同時，以色列的死亡人數約為1,200人。